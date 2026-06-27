Во Владивостоке более 29 тысяч человек остались без света из-за аварии
Более 29 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварийного отключения электросетей. Об этом в субботу утром сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России.
Информация о происшествии поступила в центр управления в кризисных ситуациях в 07:05 по местному времени. По данным ведомства, без света остались 105 многоквартирных домов, в которых проживает свыше 29 тысяч человек.
В настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы на повреждённых участках сети. Сроки полного восстановления подачи электроэнергии пока не уточняются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели освободили малолетнего школьника, который увяз в мокром песке на месте снесённого строения. Ребёнка оперативно передали медикам, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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