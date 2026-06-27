Машину с застрявшей внутри женщиной чуть не унесло мощным течением реки на Камчатке

27 июня 2026, 07:16

Фото: iStock/Jens_Lambert_Photography

На Камчатке спасатели вытащили женщину из автомобиля, застрявшего посреди бурной реки во время паводка. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям края Сергея Лебедева.