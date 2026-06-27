Машину с застрявшей внутри женщиной чуть не унесло мощным течением реки на Камчатке
На Камчатке спасатели вытащили женщину из автомобиля, застрявшего посреди бурной реки во время паводка. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям края Сергея Лебедева.
Инцидент произошёл в Карагинском районе. Водитель пыталась пересечь брод, но сильное течение развернуло машину, мотор заглох, и женщина не смогла самостоятельно выбраться.
На помощь вызвали снегоболотоход. Спасатели подъехали к тонущей машине и эвакуировали водительницу, затем её доставили в посёлок Оссора. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что три женщины вступились за маленькую девочку, которую в центре Ростова-на-Дону пытался увезти незнакомец. Очевидицы вовремя заметили, что за плачущим ребенком быстро идет подозрительный мужчина, который вряд ли является её отцом.
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