Женщина переночевала у сестры и украла у нее больше 150 тысяч рублей
Вышедшая из колонии россиянка выкрала у сестры 150 тысяч рублей
Россиянка лишилась крупной суммы денег из-за недавно освободившейся сестры-уголовницы. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно информации, 37-летняя женщина, отбывшая срок, должна была отметиться у участкового после выхода из колонии. После завершения процедуры она осталась в гостях у 39-летней сестры.
Однако за ночлег женщина отплатила черной неблагодарностью — утром хозяйка обнаружила пропажу вещей и денег на сумму свыше 150 тысяч рублей. По факту случившегося начали проверку.
Ранее турагент из Петербурга украла у клиентов миллионы, чтобы оплатить свои кредиты. Организатор несколько раз называла новые даты.
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