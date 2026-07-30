Женщина почернела из-за опасной болезни, которую врачи спутали с тревожностью
Британка Поппи Гай отправилась в отпуск в Малагу с семьей, надеясь вернуться с золотистым загаром, однако кожа женщины приобрела настолько неестественно темный оттенок, что это заметили даже родственники. Необычная пигментация оказалась лишь верхушкой айсберга: на протяжении всего отдыха ее мучили тошнота, рвота, головокружение, одышка и выраженная слабость, сообщает LADBible.
Как выяснилось позднее, проблемы со здоровьем начались у женщины еще летом 2025 года и неуклонно прогрессировали. За это время она неоднократно посещала врачей, однако все симптомы списывались на тревожное расстройство.
Решающим шагом стало обращение к искусственному интеллекту. После возвращения из Испании Гай описала свое состояние в ChatGPT, который среди возможных причин упомянул болезнь Аддисона — эндокринное нарушение, при котором надпочечники перестают вырабатывать жизненно важные гормоны. Одним из классических признаков этого редкого заболевания как раз является гиперпигментация кожи.
Вооружившись этой информацией, женщина вновь пришла на прием к врачу и поделилась своими подозрениями. Ее направили на обследование, однако спустя неделю Поппи потеряла сознание у себя дома.
Британку экстренно госпитализировали с диагнозом «надпочечниковый криз» — опасное для жизни осложнение болезни Аддисона. Впоследствии анализы полностью подтвердили наличие заболевания. Медики сообщили пациентке, что несвоевременная госпитализация могла бы привести к гораздо более тяжелым последствиям.
Сейчас Гай провела в больнице около двух недель и вынуждена проходить заместительную гормональную терапию. Из-за сильной мышечной слабости она передвигается с помощью инвалидной коляски и ходунков и продолжает восстановительное лечение, чтобы вернуть способность нормально ходить. Сама пациентка признается, что ее шокирует тот факт, что врачи в течение почти года связывали ухудшающееся состояние с психологическими факторами, игнорируя нарастающую клиническую картину.
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