Женщина почернела из-за опасной болезни, которую врачи спутали с тревожностью

30 июля 2026, 16:47

Кожа британки почернела в отпуске из-за опасной болезни Аддисона

Фото: istockphoto/peterscode

Британка Поппи Гай отправилась в отпуск в Малагу с семьей, надеясь вернуться с золотистым загаром, однако кожа женщины приобрела настолько неестественно темный оттенок, что это заметили даже родственники. Необычная пигментация оказалась лишь верхушкой айсберга: на протяжении всего отдыха ее мучили тошнота, рвота, головокружение, одышка и выраженная слабость, сообщает LADBible.