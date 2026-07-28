Анна Седокова рассказала об обострении хронической болезни из-за стресса

28 июля 2026, 11:47

Седокова призналась, что из-за стресса у неё проявилась тяжёлая форма крапивницы

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова рассказала, что столкнулась с очередным обострением хронического заболевания. По словам певицы, причиной ухудшения самочувствия стал сильный стресс, который она переживает в последние месяцы после трагической гибели бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, а также из-за постоянной волны критики и обвинений в соцсетях.





В личном блоге артистка призналась, что уже много лет живёт с тяжёлой формой крапивницы. Болезнь периодически отступает, однако во время сильных эмоциональных переживаний вновь даёт о себе знать и может сопровождаться серьёзными осложнениями.



Седокова отметила, что ей непросто справляться с собственными эмоциями и сохранять спокойствие в подобных обстоятельствах. По словам артистки, советы «не нервничать» редко помогают человеку, который остро воспринимает происходящее.





«Иногда мне дают совет — не нервничать. А можете дать совет на совет "не нервничать"? Мы все разные, с разной амплитудой чувств, эмоций и уровнем эмпатии. Вот мне нужен совет, как не нервничать, если ты на максималках», — призналась Анна.