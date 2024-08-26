Женщина подожгла по наводке аферистов пять машин в Петербурге, ее задержали

Видео: Полиция Санкт-Петербурга
Пять машин подожгла жительница Калмыкии в Петербурге по наводке мошенников, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Информация о горении двух авто поступила в ночь на воскресенье, 25 августа. Уточняется, что речь идет об иномарках «Мерседес» и «БМВ».
«…Наряд патрульно-постовой службы полиции при патрулировании задержал подозрительную женщину. Выяснилось, что оба автомобиля сгорели в результате поджога, а задержанная, 46-летняя неработающая жительница Калмыкии, имеет к этому непосредственное отношение», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.Позже правоохранители выяснили, что перед этим аналогичные случаи произошли еще в трех районах города. Уничтожены автомобили «Ауди», «Шкода» и «Опель».
Известно, что аферисты связались с женщиной и представились полицией. Ее убедили совершить преступления, а также оформить на себя кредит в 1.7 миллиона рублей.
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