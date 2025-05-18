Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-8 в Подмосковье

Фото: Telegram @mosoblproc
Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса Mercedes на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своём Telegram-канале.
Авария произошла на 87-м километре автодороги около 14:30 в субботу.
По данным МВД, водитель и ещё один пассажир микроавтобуса госпитализированы с травмами.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц по неосторожности. Прокуратура взяла расследование под контроль.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса (Владислава Мирова) во время его выступления в клубе Department 57. У Владоса почти 2 миллиона подписчиков в соцсетях. Оперативники также забрали подругу блогера, хореографа Анастасию Лукину.
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По данным МВД, водитель и ещё один пассажир микроавтобуса госпитализированы с травмами.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть двух и более лиц по неосторожности. Прокуратура взяла расследование под контроль.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге силовики задержали популярного бьюти-блогера Владоса Мироса (Владислава Мирова) во время его выступления в клубе Department 57. У Владоса почти 2 миллиона подписчиков в соцсетях. Оперативники также забрали подругу блогера, хореографа Анастасию Лукину.
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Мария Моисеева