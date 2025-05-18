Четыре человека погибли при ДТП на трассе М-8 в Подмосковье

Четыре человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения грузовика «КамАЗ» и микроавтобуса Mercedes на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своём Telegram-канале.