Женщина погибла в страшной аварии во Вьетнаме спустя два дня после своего дня рождения
Появились подробности о россиянке, которая погибла в ДТП с экскурсионным автобусом во Вьетнаме. Женщине было 38 лет, у неё остались муж и трое несовершеннолетних детей.
По данным SHOT, погибшая родилась в небольшой деревне в Марий Эл, а позже переехала в Казань. Там она окончила медицинский колледж по специальности «фармацевт» и некоторое время работала в крупной аптечной сети. Позже женщина решила сменить профессию и выучилась на туроператора. Она много путешествовала вместе с семьёй и в этот раз также отправилась во Вьетнам на отдых.
Трагедия произошла во время экскурсионной поездки. Женщина вместе с мужем ехала в автобусе, который направлялся на экскурсию в Хомишин. Туристы планировали провести там целый день. Россиянка находилась на нижней полке, а её супруг — на верхней.
Около 2:15 ночи автобус на полной скорости врезался в грузовик, стоявший на аварийной полосе. В результате столкновения женщина получила смертельные травмы и погибла прямо на месте.
Особенно трагично, что всего за два дня до аварии, 13 августа, россиянка отметила во Вьетнаме свой 38-й день рождения. Уже через несколько дней после праздника поездка для её семьи закончилась страшной трагедией.
Ранее стало известно, что в аварии пострадали и другие российские туристы. Один из мужчин получил перелом ноги, ещё один — травму спины и был госпитализирован в Хошимине. Остальным пассажирам оказали медицинскую помощь.
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