Женщина погибла в страшной аварии во Вьетнаме спустя два дня после своего дня рождения

15 августа 2026, 12:10

Погибшая в ДТП во Вьетнаме россиянка оказалась многодетной мамой и туроператором

Фото: Istock / Evgen_Prozhyrko

Появились подробности о россиянке, которая погибла в ДТП с экскурсионным автобусом во Вьетнаме. Женщине было 38 лет, у неё остались муж и трое несовершеннолетних детей.