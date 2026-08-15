Мужчину обвинили в убийстве девочки-подростка в Ростовской области

15 августа 2026, 12:05

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Ростовской области суд взял под стражу фигуранта дела об убийстве школьницы. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении СКР, пишет РИА Новости.