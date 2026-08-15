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Мужчину обвинили в убийстве девочки-подростка в Ростовской области

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области
Фото: istockphoto/blinow61

В Ростовской области суд взял под стражу фигуранта дела об убийстве школьницы. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении СКР, пишет РИА Новости.



По версии следствия, вечером 13 августа на трассе в посёлке обнаружили тело девочки с множественными колото-резаными ранами. Пострадавшую госпитализировали, но спасти не удалось.

В совершении преступления заподозрили 21-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявили обвинение. По ходатайству следователей суд избрал для него меру пресечения — заключение под стражу на два месяца, уточнил представитель СУСК.

Ранее подростка из Подмосковья приговорили за оправдание терроризма. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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