Мужчину обвинили в убийстве девочки-подростка в Ростовской области
В Ростовской области суд взял под стражу фигуранта дела об убийстве школьницы. Об этом в субботу сообщили в региональном управлении СКР, пишет РИА Новости.
По версии следствия, вечером 13 августа на трассе в посёлке обнаружили тело девочки с множественными колото-резаными ранами. Пострадавшую госпитализировали, но спасти не удалось.
В совершении преступления заподозрили 21-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявили обвинение. По ходатайству следователей суд избрал для него меру пресечения — заключение под стражу на два месяца, уточнил представитель СУСК.
Ранее подростка из Подмосковья приговорили за оправдание терроризма. Подробности в нашем материале.
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