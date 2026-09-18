Женщина погибла во время рыбалки в Карелии, а её сын-подросток пропал
Женщина погибла во время рыбалки в акватории реки Водла, а её сын-подросток пропал. Об этом сообщили в канале «Карельский Следком» на платформе MAX.
Правоохранители установили, что 15 сентября женщина 1984 года рождения отправилась вместе со своим сыном на лодке по реке Водле в район поселка Бочилово Пудожского района. Вечером они не вернулись и не вышли на связь, поэтому местные жители подали заявление о безвестном исчезновении.
Специалисты начали поисковую операцию и 16 сентября обнаружили тело женщины во время прочесывания акватории. Погибшая находилась примерно в километре вниз по течению от Бочилово, в 100 метрах от берега. Рядом заметили лодку и рыболовные снасти. Местонахождение подростка до сих пор неизвестно, его все еще активно разыскивают.
Следователи проводят доследственную проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение.
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