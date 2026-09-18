Женщина погибла во время рыбалки в Карелии, а её сын-подросток пропал

18 сентября 2026, 23:54

СК РФ начал проверку после обнаружения тела женщины в Карелии, её пропавшего сына ищут

Фото: iStock/Aleksandr Kirillov

Женщина погибла во время рыбалки в акватории реки Водла, а её сын-подросток пропал. Об этом сообщили в канале «Карельский Следком» на платформе MAX.