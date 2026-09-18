«Уезжаю с большим количеством»: Наталия Орейро рассказала о подарках фанатов

18 сентября 2026, 22:56

Актриса Наталия Орейро о подарках российских поклонников

Наталия Орейро (Фото: Instagram* / @nataliaoreirosoy)

Наталия Орейро рассказала о необычных подарках, которые получает от российских поклонников. Об этом сообщает «ТВ Mail».





По словам актрисы, местные фанаты особенно любят делать презенты своими руками, поэтому практически каждый её приезд в Россию заканчивается дополнительным багажом.





«В России подарки всегда невероятные, потому что люди делают их своими руками. Я обычно приезжаю сюда в тур с двумя чемоданами, а уезжаю с большим количеством», — поделилась Орейро.

«Мне сделали одеяло, которое состоит из лоскутков. В каждом городе поклонник шил свой лоскуток, потом они все их собрали и сделали вот такое одеяло. Оно всегда со мной на съёмках», — рассказала певица.