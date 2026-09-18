«Уезжаю с большим количеством»: Наталия Орейро рассказала о подарках фанатов
Актриса Наталия Орейро о подарках российских поклонников
Наталия Орейро рассказала о необычных подарках, которые получает от российских поклонников. Об этом сообщает «ТВ Mail».
По словам актрисы, местные фанаты особенно любят делать презенты своими руками, поэтому практически каждый её приезд в Россию заканчивается дополнительным багажом.
«В России подарки всегда невероятные, потому что люди делают их своими руками. Я обычно приезжаю сюда в тур с двумя чемоданами, а уезжаю с большим количеством», — поделилась Орейро.Особенно артистке запомнился один подарок — большое лоскутное одеяло, которое поклонники сделали специально для неё. Причём над ним работали люди из разных городов: каждый фанат шил свой лоскут, а затем все детали собрали вместе в одно большое одеяло. Теперь этот подарок Наталия бережно возит с собой на съёмки и признаётся, что он всегда рядом с ней.
«Мне сделали одеяло, которое состоит из лоскутков. В каждом городе поклонник шил свой лоскуток, потом они все их собрали и сделали вот такое одеяло. Оно всегда со мной на съёмках», — рассказала певица.