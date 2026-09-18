В Москве «Стратосфера» остановилась на верхней точке: среди застрявших есть дети
Сбой произошёл на экстремальном аттракционе «Стратосфера» в парке на ВДНХ в Москве. Конструкция неожиданно остановилась, когда пассажиры находились на верхней точке. Об этом сообщает SHOT.
По предварительным данным, в кабинках оказались заблокированы 14 человек, среди них — восемь детей. Посетители некоторое время оставались на высоте, пока специалисты разбирались с причиной остановки аттракциона. Сейчас на месте выясняют, что именно привело к сбою и когда конструкцию удастся вернуть в штатный режим. Информация о состоянии пассажиров уточняется.
«Стратосфера» считается самой высокой цепочной каруселью Москвы — во время работы она поднимает посетителей примерно на 60 метров над землёй.
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