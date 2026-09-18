В Москве «Стратосфера» остановилась на верхней точке: среди застрявших есть дети

18 сентября 2026, 22:05

На ВДНХ 14 человек застряли на высоте 60 метров

Фото: Istock / Nikada

Сбой произошёл на экстремальном аттракционе «Стратосфера» в парке на ВДНХ в Москве. Конструкция неожиданно остановилась, когда пассажиры находились на верхней точке. Об этом сообщает SHOT.