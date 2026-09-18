Агент Константина Тюкавина раскрыл секрет успеха форварда после дисквалификации

18 сентября 2026, 19:12

Агент Сафонов: «Динамо» до зимы точно входит в число претендентов на титул

Фото: Istock/Rafa Jodar

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал победу столичной команды над «Ростовом» в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команды завершили встречу со счётом 3:0 в пользу «бело-голубых».





В беседе с Metaratings.ru Сафонов заявил, что для «Динамо» получился хороший матч, команда уверенно победила и уходит на перерыв в хорошем настроении.

«До зимы москвичи точно одни из претендентов на титул, а в зимнее трансферное окно команды будут усиливаться. Отличная серия побед, с каждой игрой команда прибавляет, видно, что хороший микроклимат внутри коллектива. У Кости уже пять голов в этом сезоне, он тоже прибавляет с каждым матчем, хотя уверенности он не терял. Я уже говорил, что свои 15 голов за сезон он забьёт. Но ему было важно забить после дисквалификации», — отметил агент.