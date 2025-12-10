Под Питером расстреляли собаку — скулящего от боли бедолагу на обочине заметил мужчина
В Санкт-Петербурге, на краю дороги недалеко от поселка Мартышкино, мужчина обнаружил раненую собаку. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
Неравнодушный человек, заметивший бедолагу, сразу позвонил в фонд помощи животным «Северный медведь». Волонтёры прибыли на место и отвезли пса в клинику.
После рентгена ветеринары обнаружили множество пуль в теле животного — как свежих, так и старых. Неизвестно, кто стрелял в четвероногого, и имел ли он хозяев. Врачи назвали собаку Мишей, ему около 10 лет. Состояние четвероногого оценивается как умеренно тяжелое.
Ранее стало известно, что в Подольске на улице Юбилейной неизвестный мужчина напал на собаку-инвалида.
