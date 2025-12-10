Под Питером расстреляли собаку — скулящего от боли бедолагу на обочине заметил мужчина

10 декабря 2025, 17:45

В Санкт-Петербурге недалеко от поселка Мартышкино расстреляли собаку

Фото: iStock/Ryan_Cergaiu

В Санкт-Петербурге, на краю дороги недалеко от поселка Мартышкино, мужчина обнаружил раненую собаку. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash на Мойке».