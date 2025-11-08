Насиловал школьниц и избивал: подросток избежал тюрьмы благодаря связям отца
В США подросток надругался над двумя школьницами и избежал тюрьмы. Об этом сообщает People со ссылкой на местные СМИ.
Семнадцатилетний Джесси Батлер обвинялся в изнасиловании с применением посторонних предметов и избиении девочек, возраст которых не называется.
Хотя изначально фигуранту грозило до 78 лет тюрьмы, суд приговорил его к общественным работам и обязательной психотерапии. Парню смягчили наказание якобы благодаря соглашению о признании вины.
Семьи пострадавших выразили недовольство таким решением. По словам адвокатов, школьник остался на свободе из-за связей отца, который был директором, обеспечивавшим деятельность футбольной команды местного университета.
Ранее сообщалось, что в Индии трое мужчин заманили семиклассницу в отель и изнасиловали ее.
Читайте также: