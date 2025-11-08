Насиловал школьниц и избивал: подросток избежал тюрьмы благодаря связям отца

08 ноября 2025, 09:05

В США подросток изнасиловал двух девочек и избежал тюрьмы благодаря связям отца

Фото: iStock/sabthai

В США подросток надругался над двумя школьницами и избежал тюрьмы. Об этом сообщает People со ссылкой на местные СМИ.