Насиловал школьниц и избивал: подросток избежал тюрьмы благодаря связям отца

В США подросток изнасиловал двух девочек и избежал тюрьмы благодаря связям отца
Фото: iStock/sabthai

В США подросток надругался над двумя школьницами и избежал тюрьмы. Об этом сообщает People со ссылкой на местные СМИ.



Семнадцатилетний Джесси Батлер обвинялся в изнасиловании с применением посторонних предметов и избиении девочек, возраст которых не называется.

Хотя изначально фигуранту грозило до 78 лет тюрьмы, суд приговорил его к общественным работам и обязательной психотерапии. Парню смягчили наказание якобы благодаря соглашению о признании вины.

Семьи пострадавших выразили недовольство таким решением. По словам адвокатов, школьник остался на свободе из-за связей отца, который был директором, обеспечивавшим деятельность футбольной команды местного университета.

Лидия Пономарева

