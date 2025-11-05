Мигрант заманил школьницу к себе домой и изнасиловал
В Башкирии 19-летний уроженец Таджикистана изнасиловал школьницу. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+».
По данным источника, молодой человек познакомился с 13-летней девочкой в интернете. Договорившись с ней о встречи, он заманил ее к себе домой, где принудил к интимной близости. Известно, что парень недавно переехал с семьей в Россию и получил новый паспорт.
Пострадавшая рассказала о произошедшем родителям, и они обратились с заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Теперь ему и его родным грозит лишение российского гражданства.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области осудят 42-летнего мигранта, который изнасиловал 86-летнюю пенсионерку.
Читайте также: