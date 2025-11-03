На трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись четыре фуры, есть погибшие
В Куйтунском районе Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись четыре грузовика. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции.
По предварительной информации, трое водителей погибли. Ещё два человека получили травмы различной степени тяжести. Одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение, второй отказался от госпитализации.
Специалисты Госавтоинспекции и МЧС России работают на месте происшествия. Они проводят деблокирование пострадавших и ликвидируют последствия аварии. Для легковых автомобилей и маршрутного транспорта организовали объезд через деревню Листвянка.
Движение по трассе сейчас перекрыли в обоих направлениях. По информации властей, среди пострадавших находятся граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.
Ранее во Владимирской области столкнулись восемь машин, есть пострадавшие.
Читайте также: