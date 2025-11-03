Главу организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми
Столичный суд отправил в СИЗО до 22 ноября 2025 года председателя общественной организации «Содружество семей» Ирину Рудницкую. Следствие обвиняет многодетную мать, которая проживает в Истре, в торговле несовершеннолетними. Такая информация содержится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
Уголовное дело по статье о торговле детьми возбудили в конце августа этого года. Эту статью Уголовного кодекса инкриминируют Рудницкой. Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
В суде защита просила для обвиняемой меру пресечения, которая не связана с изоляцией от общества. Адвокаты ссылались на то, что на иждивении у женщины находятся 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Однако прокуратура настаивала на аресте. Адвокат Рудницкой уже заявил, что обжалует решение суда о заключении его подзащитной в СИЗО.
Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области, где воспитатель с 54-летним стажем издевалась над детьми.
Читайте также: