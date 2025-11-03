Главу организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми

03 ноября 2025, 12:00

Ирину Рудницкую поместили в СИЗО до 22 ноября по ходатайству следствия

Фото: Istock/Michał Chodyra

Столичный суд отправил в СИЗО до 22 ноября 2025 года председателя общественной организации «Содружество семей» Ирину Рудницкую. Следствие обвиняет многодетную мать, которая проживает в Истре, в торговле несовершеннолетними. Такая информация содержится в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.