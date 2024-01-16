Женщина попыталась похитить первоклассницу в Воронеже

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В воронежском микрорайоне Шилово неизвестная женщина чуть не похитила первоклассницу из школы после уроков, однако вовремя это заметила мама девочки. Об этом сообщает прокуратура Воронежской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел 15 января. Женщина взяла первоклассницу за руку и попыталась перевести через дорогу. В тот момент появилась мама девочки, одна догнала их и забрала дочь. При этом похитительница сказала, что перепутала ребенка. По словам матери, дома дочка рассказала ей, что незнакомая тетя просила называть ее мамой. Тогда она обратилась в полицию.
В настоящее время следователи устанавливают все подробности инцидента.
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«Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о попытке похищения первоклассницы неизвестной женщиной из школы после уроков в микрорайоне Шилово Воронежа», - сообщил представитель прокуратуры.
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Элина Позднякова