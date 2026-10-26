В Свердловской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись
В Свердловской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов и загорелись. Об этом сообщили в канале Свердловской железной дороги (СвЖД) на платформе MAX.
ЧП произошло 26 октября в 01:30 по местному времени (23:30 мск воскресенья) на перегоне Макарцево — Седельниково участка Решеты — Арамиль. После схода вагонов возник пожар. Из-за происшествия нарушился габарит соседнего пути, поэтому движение временно остановили.
На место направили пожарных и восстановительные поезда. Движение пассажирских поездов на участке не предусмотрено и не осуществляется. Причины схода вагонов устанавливаются. В СвЖД отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярске женщина избила пенсионерку-инвалида в лифте её же тростью. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: