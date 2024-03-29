Женщина попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

Michael Nesterov
В Карелии 57-летняя женщина попыталась убить 35-летнего сына за негативную оценку её бывшего возлюбленного. Об этом информирует региональное управление Следственного комитета РФ.
По информации следствия, инцидент произошел в селе Шелтозеро в сентябре 2023 года. В ходе распития спиртных напитков, мужчина произнес тост с негативной оценкой бывшего мужчины своей матери. Возмущенная словами сына женщина схватилась за кухонных нож и начала вонзать его в голову и шею потерпевшего.
Мужчина получил множество ранений, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ему удалось выжить.
В ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. В скором времени уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передадут в суд для рассмотрения по существу.
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Мужчина получил множество ранений, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ему удалось выжить.
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Алина Юрчак