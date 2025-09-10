Женщина поплатилась за попытку обнять султана в Малайзии
41‑летнюю жительницу Малайзии Нурхасвани Афни Мохамад Зорки задержали после того, как во время праздничных мероприятий в честь Дня независимости в Ипохе она выбежала на сцену и попыталась обнять султана штата Перак, Назрина Шаха. Об этом пишет NDTV.
По данным полиции, женщина в чёрной одежде смешалась с почётными гостями в первых рядах и внезапно ринулась к монарху в момент исполнения государственного гимна. Сотрудники охраны немедленно провели её в подтрибунное пространство и задержали.
Комиссар полиции Перака Нор Хисам Нордин заявил, что у Зорки есть судимости, связанные с наркотиками, и что она состоит на учёте у психиатра. Суд постановил отправить женщину на месячное наблюдение в медицинское учреждение для оценки её вменяемости.
Если суд признает Зорки виновной, ей грозит до трёх месяцев лишения свободы или штраф в размере до 1000 ринггитов (примерно 20 тысяч рублей). Следующее слушание по делу назначено на 7 октября.
