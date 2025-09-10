Женщина поплатилась за попытку обнять султана в Малайзии

10 сентября 2025, 18:23

NDTV: 41-летнюю жительницу Малайзии отдали под суд за попытку обнять султана

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

41‑летнюю жительницу Малайзии Нурхасвани Афни Мохамад Зорки задержали после того, как во время праздничных мероприятий в честь Дня независимости в Ипохе она выбежала на сцену и попыталась обнять султана штата Перак, Назрина Шаха. Об этом пишет NDTV.