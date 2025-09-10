В Калининграде неизвестный открыл огонь по трамваю с пассажирами
В Калининграде неизвестный открыл огонь по трамваю. Об этом сообщает АО «Калининград-ГорТранс».
Отмечается, что в момент стрельбы в транспорте находились пассажиры. К счастью, обошлось без жертв — прочное стекло остановило пули и лишь покрылось трещинами.
«Сегодня никто не пострадал, но завтра это может закончиться трагедией для ни в чем не повинных людей», — отметили в компании.Представители перевозчика призвали пассажиров быть внимательными и сообщать о «любых подозрительных действиях».
Стоит отметить, что прошлой осенью в городе произошел аналогичный инцидент: неизвестные обстреляли из пневматического оружия автобус и трамвай с людьми. За это год это было шестое подобное нападение.