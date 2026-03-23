Пермские пожарные вытащили ребёнка из дивана в объятой огнём квартире
В Перми спасатели достали восьмилетнего мальчика из дивана во время пожара в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
Инцидент произошёл 23 марта на улице Беляева. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что в доме загорелись вещи на балконе пятого этажа, после чего огонь перекинулся на балкон этажом выше.
Спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили в диване ребёнка без сознания. Медики скорой помощи забрали мальчика, подробной информации о его состоянии не поступало. Из задымлённого подъезда эвакуировали 22 человека, включая пятерых детей.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади восемь квадратных метров. В тушении участвовали 33 человека личного состава и девять единиц спецтехники.
