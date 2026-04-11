Женщина приняла живого крокодила за корягу и случайно взяла его в руки
В Мексике женщина случайно взяла в руки крокодилового каймана и попала на видео. Об этом сообщает The Sun.
Во время купания в лагуне местная жительница почувствовала что-то рядом с ногами. Она подумала, что это коряга, и попыталась её вытащить. Но, к своему ужасу, поняла, что держит не кусок дерева, а крокодила. Закричав от страха, женщина отпустила рептилию и поспешила к берегу.
Эксперты по охране природы напоминают о необходимости быть внимательными при купании в незнакомых местах. Аллигаторы и крокодилы могут маскироваться под коряги, и их легко принять за безобидные предметы.
Крокодиловый кайман, также известный как очковый кайман, относится к семейству аллигаторовых и встречается в Центральной и Южной Америке. Этот вид выделяется среди других крокодилов своими небольшими размерами: длина взрослых самцов обычно не превышает 2–2,5 метра.
Читайте также: