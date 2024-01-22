Женщина приревновала сожителя к бывшей и расправилась с ним

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На Сахалине 34-летняя женщина предстанет перед судом за убийство сожителя на почве ревности. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области
По данным следствия, между пьяными обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности. Женщину не устроило то, что мужчина долгое время общался с бывшей возлюбленной.
После ссоры сахалинка покинула квартиру, а когда вернулась, взяла кухонный нож и трижды ударила мужчину в грудную клетку. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.
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Алина Юрчак