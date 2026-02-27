Женщина притворилась бездыханной, чтобы остановить насильника
В Германии беженец напал на женщину и насиловал ее, пока она не притворилась бездыханной. Об этом пишет Bild.
Все произошло на железнодорожной станции Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в Баварии. В ночь на вторник, 24 февраля, 30-летний нигерийский гражданин напал на 42-летнюю женщину и совершил акт насилия. Он прекратил свои действия только после того, как жертва притворилась, что не дышит.
Злоумышленник сбежал, а пострадавшая обратилась за помощью к водителю проезжавшего мимо автомобиля. Правоохранительные органы проанализировали видеоматериалы с камер наблюдения и арестовали подозреваемого в центре для беженцев.
Установлено, что ранее мужчина уже был судим за нападения и кражи. Суд в Ингольштадте выдал ордер на его арест. На текущий момент насильник находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело не только по факту нападения, но и за кражу личных вещей из сумки потерпевшей. Женщина госпитализирована с травмами.
