27 февраля 2026, 19:58

В Германии женщина притворилась бездыханной, чтобы остановить насильника

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Германии беженец напал на женщину и насиловал ее, пока она не притворилась бездыханной. Об этом пишет Bild.