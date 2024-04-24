Появились зверские кадры, на которых женщина тащит свою собаку, привязанной к багажнику

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В Красноярске женщина привязала алабая к машине и выехала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По данным канала, женщина привязала свою собаку к багажнику и начала движение. На кадрах видно, как красноярка едет по оживленной дороге, а за машиной бежит алабай, который, задыхаясь, пытается успеть за авто.
Отмечается, что год назад соседи уже жаловались на эту владелицу, а пса хотели забрать в питомник, но не смогли. У собаки проблемы с суставами, вызванные неправильным содержанием.
Очевидица сообщила об увиденном в органы, которые к утру нашли хозяйку и опросили ее. Она заявила, что таким образом пыталась доставить собаку в ветклинику, ведь у той больной сустав, из-за чего она не смогла запрыгнуть в багажник. Полиция проводит проверку.
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