Женщина проснулась слепой после свадьбы

12 ноября 2025, 12:28

Unilad: британка ослепла после свадьбы из-за редкого заболевания

Фото: iStock/fizkes

Жительница Великобритании почти полностью ослепла из-за редкого заболевания. Об этом сообщает Unilad.





Проблемы начались через пять дней после свадьбы, когда Челси Шилдс из Донкастера проснулась с ухудшившимся зрением на один глаз. Спустя время оно пропало и на втором.



Сначала врачи подозревали рассеянный склероз, однако пациентке становилось все хуже — состояние сопровождалось сильными головными болями, судорогами и потерей подвижности. Во время обследования они выявили функциональное неврологическое расстройство — заболевание, при котором нарушается связь между мозгом и телом.

«Я никогда не слышала о таком диагнозе. Он может проявляться по-разному: от судорог до паралича. У меня туман в голове, слабость в ногах, я почти всегда хожу с тростью или костылями. Иногда просто не чувствую ног», — рассказала британка.