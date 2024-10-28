Женщина проснулась среди ночи у себя дома и увидела незнакомца возле кровати

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Жительница Соединенных Штатов Америки ночью увидела незнакомца в своем доме. Об этом информирует Oregon Live.
Сообщается, что 50-летняя Энн Клайн из Портланда неожиданно проснулась около четырех утра в воскресенье. Открыв глаза, она обнаружила, что над ней стоит незнакомец. На нем была голубая вязаная шапка, светлая кофта и темные джинсы.
Женщина спросила у него, что он делает в ее доме. Мужчина ответил, что якобы проживает в нем, поскольку она сдала ему комнату. В ответ на это Клайн начала звонить в полицию. Тогда мужчина стал стирать свои отпечатки с дверных ручек, после чего вышел через боковую дверь.
Злоумышленником оказался 39-летний Брэндон Брэдли Белл, он ранее уже имел судимости за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия в 2015 и 2016 годах.
Отмечается, что Белл забирался в дома женщин ночью, наблюдал за ними во сне, а иногда даже трогал их и занимался эксгибиционизмом. Брэндон Брэдли Белл отсидел шесть лет в тюрьме, теперь ему грозит новый срок.
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Женщина спросила у него, что он делает в ее доме. Мужчина ответил, что якобы проживает в нем, поскольку она сдала ему комнату. В ответ на это Клайн начала звонить в полицию. Тогда мужчина стал стирать свои отпечатки с дверных ручек, после чего вышел через боковую дверь.
Злоумышленником оказался 39-летний Брэндон Брэдли Белл, он ранее уже имел судимости за проникновение со взломом и попытки сексуального насилия в 2015 и 2016 годах.
Отмечается, что Белл забирался в дома женщин ночью, наблюдал за ними во сне, а иногда даже трогал их и занимался эксгибиционизмом. Брэндон Брэдли Белл отсидел шесть лет в тюрьме, теперь ему грозит новый срок.
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Дарья Осипова