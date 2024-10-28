Двое мужчин получили ранения в результате подрыва на взрывном устройстве

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Глава городского округа Первомайск Сергей Колягин сообщил, что в поселке Калиново Луганской Народной Республики двое мужчин получили множественные осколочные ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве во время рыбалки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел возле реки Лугань в районе «Челябино». Как сообщил глава городского округа, пострадавшими оказались мужчины 1991 и 1995 годов рождения.
Сразу после происшествия они были доставлены бригадой скорой помощи в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Позже они были переведены в медицинское учреждение в Луганск для дальнейшего лечения.
Ранее стало известно, что россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки.
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Сразу после происшествия они были доставлены бригадой скорой помощи в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Позже они были переведены в медицинское учреждение в Луганск для дальнейшего лечения.
Ранее стало известно, что россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки.
До этого в Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова