Российская туристка подцепила вшей на Бали из-за общего шлема для скутера
Российская туристка заразилась вшами на Бали после того, как надела шлем, который ей выдал водитель скутер-такси. Об этом пострадавшая лично рассказала РИА Новости.
Женщина пояснила, что во время поездки решила воспользоваться услугами мототакси и взяла предложенный шлем, не подумав о дополнительной защите. Спустя несколько дней у неё возник сильный зуд кожи головы.
В Татарстане зафиксировали первые с начала сезона укусы клещей
«Сначала не придала значения, думала, что это из-за жары, но потом стало ясно, что это не просто раздражение. Я не могла спать», — пояснила россиянка.Обратившись за помощью, туристка узнала, что причиной стали вши, которые, вероятно, передались через общий шлем. После лечения она избавилась от недуга и теперь действует осторожнее — всегда старается пользоваться только собственным головным убором.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Мильковском муниципальном округе Камчатки возбудили уголовное дело против 17-летнего подростка, подозреваемого в нападении на сотрудника ДПС.