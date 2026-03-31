Российская туристка подцепила вшей на Бали из-за общего шлема для скутера

31 марта 2026, 07:13

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Российская туристка заразилась вшами на Бали после того, как надела шлем, который ей выдал водитель скутер-такси. Об этом пострадавшая лично рассказала РИА Новости.





Женщина пояснила, что во время поездки решила воспользоваться услугами мототакси и взяла предложенный шлем, не подумав о дополнительной защите. Спустя несколько дней у неё возник сильный зуд кожи головы.





В Татарстане зафиксировали первые с начала сезона укусы клещей

«Сначала не придала значения, думала, что это из-за жары, но потом стало ясно, что это не просто раздражение. Я не могла спать», — пояснила россиянка.