Задержаны подозреваемые в организации азартных игр в Новой Москве

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Подозреваемые в незаконной организации азартных игр в Новой Москве задержаны спецназом Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе обыска были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на незаконную деятельность, в том числе игровые столы, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы», — сказано в релизе.Уточняется, что все произошло в деревне Дудкино. Задержаны три человека, сейчас с ними работают следователи. Открыто уголовное дело.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении стендап-комика Артемия Останина. Мужчине может грозить шесть лет колонии за шутки о лишившихся ног бойцах спецоперации.
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Никита Кротов