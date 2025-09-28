Московского «плюшкина» с трудом спасли из горящей квартиры

28 сентября 2025, 21:26

Москвич оказал сопротивление при попытке эвакуировать его из горящей квартиры

Фото: Istock/Vladimir Zapletin

В Северном Тушине в многоэтажном доме на Планерной улице загорелась квартира. По информации источника 360.ru, помещение было незаконно занято и заполнено большим количеством мусора.