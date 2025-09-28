Московского «плюшкина» с трудом спасли из горящей квартиры
В Северном Тушине в многоэтажном доме на Планерной улице загорелась квартира. По информации источника 360.ru, помещение было незаконно занято и заполнено большим количеством мусора.
Дым начал распространяться из квартиры. Мужчина, который находился внутри, отказался покидать помещение и оказал физическое сопротивление гражданам, пытавшимся его эвакуировать. Он не пускал никого за порог.
Соседи рассказали, что этот человек вскрыл квартиру и проживал в ней без разрешения в течение последних шести месяцев. Внутри комнаты были до предела завалены вещами, что мешало открыть межкомнатные двери.
Спасатели эвакуировали жильца только через час после сообщения о возгорании и доставили его в медицинское учреждение.
