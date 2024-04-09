Женщина с ребёнком погибли при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово

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Украинская сторона атаковала центр посёлка Климово в Брянской области, погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребёнок», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что предварительно ещё пострадали три человека. Им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, по словам Богомаза, в результате украинской атаки загорелся один жилой дом. Также повреждены несколько автомобилей.
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Элина Позднякова