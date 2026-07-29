При мощном землетрясении в Японии погибли как минимум шесть человек

29 июля 2026, 03:05

Землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю унесло жизни шести человек

Фото: iStock/Ratchat

Землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю унесло жизни как минимум шести человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.