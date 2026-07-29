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При мощном землетрясении в Японии погибли как минимум шесть человек

Землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю унесло жизни шести человек
Фото: iStock/Ratchat

Землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю унесло жизни как минимум шести человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.



Подземные толчки спровоцировали ряд ЧП, из-за которых десятки пострадавших доставили в больницы. Следует отметить, что это землетрясение на Кюсю стало одним из сильнейших в стране за последние годы. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила инциденты с пожарами, разрушениями дорог и мостов, обрушениями зданий и перебоями с электричеством.

В городе Касима префектуры Кумамото после удара стихии в торговом центре Aeon прогремел мощный взрыв – предположительно, из-за утечки газа. Там погибли два человека, ещё один находится в состоянии клинической смерти. Спасатели извлекли из-под завалов восемь человек, пятеро из них получили травмы.

В городе Яцусиро из-под рухнувшего здания извлекли тело одного погибшего. На заводе Nippon Paper Industries обрушилась дымовая труба. Двое работников — в состоянии клинической смерти, судьба ещё девяти неизвестна.

Мария Моисеева

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