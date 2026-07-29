При мощном землетрясении в Японии погибли как минимум шесть человек
Землетрясение магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю унесло жизни как минимум шести человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.
Подземные толчки спровоцировали ряд ЧП, из-за которых десятки пострадавших доставили в больницы. Следует отметить, что это землетрясение на Кюсю стало одним из сильнейших в стране за последние годы. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила инциденты с пожарами, разрушениями дорог и мостов, обрушениями зданий и перебоями с электричеством.
В городе Касима префектуры Кумамото после удара стихии в торговом центре Aeon прогремел мощный взрыв – предположительно, из-за утечки газа. Там погибли два человека, ещё один находится в состоянии клинической смерти. Спасатели извлекли из-под завалов восемь человек, пятеро из них получили травмы.
В городе Яцусиро из-под рухнувшего здания извлекли тело одного погибшего. На заводе Nippon Paper Industries обрушилась дымовая труба. Двое работников — в состоянии клинической смерти, судьба ещё девяти неизвестна.
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