В Амурской области пропал вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту
В Амурской области пропал частный вертолёт Robinson, на борту которого, по предварительным данным, находились четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на МЧС по региону.
Воздушное судно вылетело с лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка и спустя некоторое время исчезло с радаров в Ромненском муниципальном округе. Ситуация осложняется возможным ухудшением погодных условий, которое прогнозировали синоптики.
К месту предполагаемого происшествия из Благовещенска уже выехала оперативная группа. Согласно дополнительной информации от РЕН ТВ, в операции принимают участие 42 спасателя МЧС. Они задействовали 14 единиц различной техники, в том числе три снегохода и один беспилотник.
