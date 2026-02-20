Неизвестный лайнер из США вторгся в воздушное пространство РФ
Неопознанный самолёт, вылетевший с базы военно-воздушных сил США, вошёл в воздушное пространство России над Мурманской областью. Об этом ранним утром 20 февраля сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, борт поднялся в воздух несколько часов назад с авиабазы Эндрюс. Он проследовал через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего вторгся в российское небо. На сервисах отслеживания полётов информация о номере и принадлежности судна отсутствует. Кто находится на борту, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Амурской области пропал частный вертолёт Robinson, на борту которого находилось несколько людей. Инцидент случился этой ночью. СК России уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц.
Читайте также: