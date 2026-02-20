Неизвестный лайнер из США вторгся в воздушное пространство РФ

20 февраля 2026, 06:31

SHOT: Неизвестный лайнер вылетел с базы Эндрюс и вторгся в воздушное пространство РФ

Фото: iStock/Vital Hil

Неопознанный самолёт, вылетевший с базы военно-воздушных сил США, вошёл в воздушное пространство России над Мурманской областью. Об этом ранним утром 20 февраля сообщает Telegram-канал SHOT.