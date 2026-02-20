Учительница изнасиловала 12-летнего мальчика в гостях у друзей и отправилась в тюрьму более чем на полвека
В США учительницу приговорили к 51 году тюрьмы за изнасилование 12-летнего школьника
В американском штате Висконсин учительницу приговорили к 51 году тюрьмы за изнасилование 12-летнего мальчика и другие преступления против несовершеннолетних. Об этом сообщает журнал People.
Преступление произошло в 2024 году. Ребёнок пришёл в гости к друзьям и остался с ночёвкой в доме 44-летней Анны Мари Крокер. Женщина разбудила школьника, сняла с него штаны и изнасиловала мальчика, несмотря на его активное сопротивление.
Пожилой массажист обвиняется в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин
Позже она многократно пыталась связаться с пострадавшим. Учительница писала мальчику сообщения, пытаясь вызвать у него жалость и частично переложить на школьника вину за случившийся сексуальный акт. В ходе следствия выяснилось, что жертвами Крокер стали ещё трое несовершеннолетних.
В декабре 2025 года педагог признала вину и принесла извинения пострадавшим и их семьям, заявив, что берёт на себя всю ответственность.
Ранее сообщалось, что в Амурской области пропал частный вертолёт Robinson, на борту которого находилось несколько людей, включая пилота и как минимум двух пассажиров. Инцидент случился в ночь на 20 февраля.