Учительница изнасиловала 12-летнего мальчика в гостях у друзей и отправилась в тюрьму более чем на полвека

20 февраля 2026, 05:17

В США учительницу приговорили к 51 году тюрьмы за изнасилование 12-летнего школьника

Фото: iStock/NanoStockk

В американском штате Висконсин учительницу приговорили к 51 году тюрьмы за изнасилование 12-летнего мальчика и другие преступления против несовершеннолетних. Об этом сообщает журнал People.





Преступление произошло в 2024 году. Ребёнок пришёл в гости к друзьям и остался с ночёвкой в доме 44-летней Анны Мари Крокер. Женщина разбудила школьника, сняла с него штаны и изнасиловала мальчика, несмотря на его активное сопротивление.



