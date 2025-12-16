Власти Австралии назвали предполагаемые мотивы теракта на пляже в Сиднее
Премьер‑министр Австралии Энтони Альбанезе высказал предположение, что подозреваемые в нападении на сиднейском пляже Бондай действовали под влиянием идеологии «Исламского государства»*. Об этом политик рассказал в интервью Australian Broadcasting Corporation (ABC).
По его словам, один из подозреваемых в 2019 году находился в поле зрения австралийских спецслужб. В итоге обвинения ему так не предъявили.
«Идеология, которая существует уже более десяти лет и привела к возникновению ненависти и в данном случае к готовности к участию в массовых убийствах», — считает Альбанезе.Трагедия на пляже Бондай произошла 14 декабря. Двое мужчин открыли стрельбу по людям во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, в результате теракта погибли 16 человек (включая одного из нападавших), ещё 40 получили ранения.