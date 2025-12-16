Власти Австралии назвали предполагаемые мотивы теракта на пляже в Сиднее

16 декабря 2025, 05:40

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Премьер‑министр Австралии Энтони Альбанезе высказал предположение, что подозреваемые в нападении на сиднейском пляже Бондай действовали под влиянием идеологии «Исламского государства»*. Об этом политик рассказал в интервью Australian Broadcasting Corporation (ABC).





По его словам, один из подозреваемых в 2019 году находился в поле зрения австралийских спецслужб. В итоге обвинения ему так не предъявили.



«Идеология, которая существует уже более десяти лет и привела к возникновению ненависти и в данном случае к готовности к участию в массовых убийствах», — считает Альбанезе.