Женщина серьёзно пострадала после прорыва трубы с горячей водой в Москве

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В столичном районе Медведково произошёл прорыв трубы с горячей водой. В результате аварии на участке теплотрассы на улице Полярников пострадала 50-летняя женщина.
В момент чрезвычайного происшествия женщина шла по тротуару, сообщает телеграм-канал SHOT. Вырвавшаяся струя горячей воды окатила её, в результате чего прохожая получила ожоги.
В районе прорыва теплотрассы припаркованы десятки автомобилей. Место их стоянки буквально заволокло паром. Автовладельцы не спешат убирать свои машины, рискуя остаться без резины на колёсах, которую кипяток может просто расплавить. Но сделать это совсем не просто: к автомобилям сложно подобраться из-за разлившейся горячей воды.
Причину разгерметизации трубы и последующего выброса горячей воды предстоит выяснить техническим специалистам. Движение по проходящим по Полярной улице трамвайным путям в настоящее время перекрыто. По последним данным, количество пострадавших из-за аварии теплосети увеличилось до двух человек.
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В районе прорыва теплотрассы припаркованы десятки автомобилей. Место их стоянки буквально заволокло паром. Автовладельцы не спешат убирать свои машины, рискуя остаться без резины на колёсах, которую кипяток может просто расплавить. Но сделать это совсем не просто: к автомобилям сложно подобраться из-за разлившейся горячей воды.
Причину разгерметизации трубы и последующего выброса горячей воды предстоит выяснить техническим специалистам. Движение по проходящим по Полярной улице трамвайным путям в настоящее время перекрыто. По последним данным, количество пострадавших из-за аварии теплосети увеличилось до двух человек.
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Александр Бойцов