Женщина серьёзно пострадала после прорыва трубы с горячей водой в Москве

Алексей Корочкин отбыл 20 лет лишения свободы в колонии за серию нападений на отдыхающих в центральном парке Челябинска. В середине 2000-х годов это дело вызвало широкий общественный резонанс, и Корочкин получил прозвище «Лесопарковый маньяк». На протяжении всех этих лет он настаивал на своей невиновности, и недавно его слова получили косвенное подтверждение. Что случайно выяснили следователи и кто на самом деле хладнокровно убивал своих жертв, расскажет «Радио 1».