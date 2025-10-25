Женщина сломала шею, спасаясь от сороки-убийцы
В Австралии велосипедистка получила тяжёлые травмы после нападения сороки
В Австралии сорока напала на велосипедистку, и это происшествие едва не закончилось трагедией. Как сообщает Daily Star, инцидент произошёл с Марселой Монтальвой.
Женщина каталась на велосипеде, когда птица неожиданно атаковала её. От неожиданности Марсела упала и ударилась лицом о бетон. Падение вызвало у неё множественные травмы, в том числе перелом скуловой кости и подъязычной кости на шее.
Уроженка Чили потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице. Сейчас женщина не может нормально говорить и принимать пищу,. Ей предстоит серьёзная операция.
«Врачи сказали, что мне повезло остаться в живых», — пояснила пострадавшая.Для покрытия расходов на лечение чилийка организовала сбор средств. Он уже принёс около 12 тысяч австралийских долларов (примерно 630 тысяч рублей).