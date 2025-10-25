Женщина сломала шею, спасаясь от сороки-убийцы

25 октября 2025, 15:11

В Австралии велосипедистка получила тяжёлые травмы после нападения сороки

Фото: Istock/kwasny221

В Австралии сорока напала на велосипедистку, и это происшествие едва не закончилось трагедией. Как сообщает Daily Star, инцидент произошёл с Марселой Монтальвой.





Женщина каталась на велосипеде, когда птица неожиданно атаковала её. От неожиданности Марсела упала и ударилась лицом о бетон. Падение вызвало у неё множественные травмы, в том числе перелом скуловой кости и подъязычной кости на шее.



Уроженка Чили потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице. Сейчас женщина не может нормально говорить и принимать пищу,. Ей предстоит серьёзная операция.

«Врачи сказали, что мне повезло остаться в живых», — пояснила пострадавшая.