Женщина сломала шею, спасаясь от сороки-убийцы

В Австралии велосипедистка получила тяжёлые травмы после нападения сороки
Фото: Istock/kwasny221

В Австралии сорока напала на велосипедистку, и это происшествие едва не закончилось трагедией. Как сообщает Daily Star, инцидент произошёл с Марселой Монтальвой.



Женщина каталась на велосипеде, когда птица неожиданно атаковала её. От неожиданности Марсела упала и ударилась лицом о бетон. Падение вызвало у неё множественные травмы, в том числе перелом скуловой кости и подъязычной кости на шее.

Уроженка Чили потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице. Сейчас женщина не может нормально говорить и принимать пищу,. Ей предстоит серьёзная операция.

«Врачи сказали, что мне повезло остаться в живых», — пояснила пострадавшая.
Для покрытия расходов на лечение чилийка организовала сбор средств. Он уже принёс около 12 тысяч австралийских долларов (примерно 630 тысяч рублей).
Ольга Щелокова

