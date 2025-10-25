В Краснодаре из горящей школы эвакуировали более 600 детей
В Краснодаре из-за пожара эвакуировали 700 человек, 660 из которых — дети. Подробности сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Возгорание произошло в школе на улице Автолюбителей. В ведомстве сообщили, что диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил информацию о задымлении 25 октября 2025 года в 12:48. Ориентировочная площадь возгорания составила два квадратных метра.
Пожарные ликвидировали возгорание, однако информация о площади уточняется. На месте происшествия работает дознаватель МЧС России. Он выясняет все обстоятельства случившегося.
Для тушения пожара МЧС России задействовало 35 человек и 10 единиц техники. В службе добавили, что сведения являются оперативными и подлежат уточнению.
