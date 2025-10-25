В Краснодаре из горящей школы эвакуировали более 600 детей

25 октября 2025, 14:37

В Краснодаре из школы эвакуировали 700 человек из-за пожара

Фото: Istock/Semen Salivanchuk

В Краснодаре из-за пожара эвакуировали 700 человек, 660 из которых — дети. Подробности сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.