Под Волгоградом две легковушки столкнулись лоб в лоб, 4 человека погибли

25 октября 2025, 14:28

В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие

Фото: Прокуратура Волгоградской области

В Жирновском районе Волгоградской области два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб. Происшествие привело к гибели четырёх человек. Подробности сообщает прокуратура региона.