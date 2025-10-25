Под Волгоградом две легковушки столкнулись лоб в лоб, 4 человека погибли
В Жирновском районе Волгоградской области два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб. Происшествие привело к гибели четырёх человек. Подробности сообщает прокуратура региона.
Авария случилась вечером 24 октября на 22-м километре трассы «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин». По информации ведомства, водитель автомобиля «Лада» выехал на встречную полосу, объезжая стоявший у дороги «КАМАЗ» со знаком аварийной остановки. На встречной полосе легковушка столкнулась с автомобилем Renault Sandero.
В результате столкновения погибли оба водителя, 18-летний пассажир «Лады» и 57-летняя пассажирка Renault Sandero. Все участники аварии погибли на месте до приезда скорой помощи.
Правоохранительные органы начали проверку по факту ДТП. Прокуратура контролирует ход расследования.
