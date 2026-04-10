Россиянин зарезал друга и спрятался на ферме

34-летний житель Башкирии изрезал двоих знакомых во время ссоры. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.



По его информации, все произошло в Стерлитамакском районе. Мужчина встретил односельчан 61 и 44 лет на улице. Между ними вспыхнул конфликт, во время которого злоумышленник достал нож и набросился с ним на своих оппонентов. Один из потерпевших скончался от полученного ранения, а другого госпитализировали.

Сам нападавший после содеянного спрятался на ферме неподалеку. Вскоре его нашли и задержали полицейские. На руках мужчины они обнаружили порезы. Правоохранители оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области мужчина застрелил сожителя своей бывшей жены. В настоящий момент ведется его розыск.

Лидия Пономарева

