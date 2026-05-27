Подвесили за ноги и выбросили из окна: что подростки сделали с 14-летним мальчиком
В Мурманской области перед судом предстанет 17-летний житель поселка Мурмаши по делу об истязаниях мальчика и оборот порнографии с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, прошлым летом подросток вместе с двумя приятелями применил насилие к 14-летнему мальчику. Как пишет «Комсомольская правда», потерпевшего пинали, подвешивали за ноги в заброшенном здании, а затем выбросили из окна.
Кроме того, в мае и июне того же года школьник сделал порнографические снимки и отправил их 13-летней девочке. Второго фигуранта, которому на момент преступления было 15 лет, поместили в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Ранее сообщалось, что 61-летнего москвича приговорили к шести годам колонии общего режима за истязание двоих малолетних детей. С января по октябрь 2024 года он систематически избивал их, объясняя свои действия «воспитательными мерами».
