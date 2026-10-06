Женщина спрятала останки мужа в морозильную камеру и получала его выплаты
Жительница Аляски Шерил Макдональд-Паскан спрятала останки мужа в морозильную камеру, чтобы продолжать получать выплаты на его имя. Об этом сообщает издание Alaska Public Media.
По данным следствия, женщина скрывала смерть супруга Росса Паскана, скончавшегося от тяжелого сердечно-сосудистого заболевания. Тело находилось в морозильнике в сарае возле их дома в поселке Свитцер-Виллидж минимум с 2018 по 2025 год. При этом знакомым Макдональд-Паскан заявляла, что отправила мужа в дом престарелых.
Сама женщина умерла от рака в июле 2025 года. После этого человек, убиравший дом, нашел завернутый в брезент сверток с человеческими останками. Полиция выяснила, что Макдональд-Паскан продолжала подавать заявления и получать социальные пособия, пенсионные выплаты и дивиденды Аляскинского пенсионного фонда на имя супруга. Точную сумму ущерба установить не удалось, поскольку неизвестно, когда именно умер мужчина.
Доказательств причастности других людей к смерти Паскана или помощи в сокрытии тела следователи не нашли. В итоге дело закрыто, но полиция может возобновить расследование при появлении новой информации.
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