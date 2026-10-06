Женщина спрятала останки мужа в морозильную камеру и получала его выплаты

06 октября 2026, 19:39

Жительница Аляски хранила останки мужа в морозильной камере ради его выплат

Фото: iStock/RobsonPL

Жительница Аляски Шерил Макдональд-Паскан спрятала останки мужа в морозильную камеру, чтобы продолжать получать выплаты на его имя. Об этом сообщает издание Alaska Public Media.