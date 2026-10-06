Двое россиян изнасиловали 18-летнюю в арендованном доме
В Калининградской области арестовали двоих молодых людей, подозреваемых в изнасиловании 18-летней знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в ночь на 4 октября в съемном доме в поселке Гурьевского района. Двое парней в возрасте 24 и 22 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругались над малознакомой девушкой. Потерпевшая пыталась оказать сопротивление, но не смогла.
В результате фигурантов задержали, предъявили им обвинение и заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что Свердловский областной суд оставил в силе приговор жителю Ревды, осужденному на 8,5 года колонии строгого режима за изнасилование 17-летней девушки.
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