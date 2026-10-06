Двое россиян изнасиловали 18-летнюю в арендованном доме

06 октября 2026, 19:27

Под Калининградом арестовали двоих парней за изнасилование девушки

Фото: iStock/Srdjanns74

В Калининградской области арестовали двоих молодых людей, подозреваемых в изнасиловании 18-летней знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.