Женщина столкнула пьяного знакомого на рельсы в московском метро
Видео: УВД на Московском метрополитене
Женщина столкнула пьяного знакомого на пути на станции метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии Москвы. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Инцидент произошел на фоне конфликта. В этот момент поезд не проезжал, но пострадавший остался лежать между рельсами. Поднимать его пришлось полицейским.
«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, находившихся на станции, 40-летний пострадавший был быстро поднят на платформу и не получил серьезных травм», — отметили в ведомстве.Причем к ответственности привлекли обоих. Против женщины составили административный протокол за мелкое хулиганство. На ее спутника — сразу по двум статьям: «нарушение правил поведения на транспорте» и «появление в общественном месте в состоянии опьянения».