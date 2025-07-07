Женщина столкнула пьяного знакомого на рельсы в московском метро

07 июля 2025, 11:17

Видео: УВД на Московском метрополитене

Женщина столкнула пьяного знакомого на пути на станции метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии Москвы. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.





Инцидент произошел на фоне конфликта. В этот момент поезд не проезжал, но пострадавший остался лежать между рельсами. Поднимать его пришлось полицейским.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, находившихся на станции, 40-летний пострадавший был быстро поднят на платформу и не получил серьезных травм», — отметили в ведомстве.

