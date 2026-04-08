59-летняя Рената Литвинова появилась на улицах Парижа в облегающем комбинезоне — фото
Режиссёр и актриса Рената Литвинова снялась в облегающем чёрном комбинезоне во время прогулки по Парижу. Фотографиями 59-летняя звезда поделилась в личном блоге.
Для новых снимков Литвинова облачилась в облегающий наряд, который полностью закрывал ее тело, плавно переходя в перчатки и обувь. В таком виде звезда прогулялась по улицам французской столицы, а также остановилась у входа в местное метро. Серию кадров она подписала коротко — «воскресенье».
Напомним, что Литвинова уехала из России в 2022 году и поселилась в Париже. Там она продолжает выходить на театральную сцену, посещает недели моды и вместе с дочерью реализует творческие проекты.
При этом недавно артистка оказалась в центре скандала. Бывшая ассистентка актрисы Наталья Максимова обвинила её в многолетнем абьюзе, травле и унижениях. По словам Максимовой, за время совместной деятельности Литвинова установила полный контроль над её жизнью, запрещала давать интервью и появляться на экране.
В конце марта выяснилось, что бизнес звезды в РФ терпит многомиллионные убытки. Несмотря на это, за последние четыре года Литвинова смогла заработать ₽3,1 млн на депозитах в российских банках, где находятся её средства в размере ₽22,6 млн.
